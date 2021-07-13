У Мінкульті розкритикували статтю Путіна про українців

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко прокоментував статтю президента Російської Федерації Володимира Путіна про нібито "братерство" українців і росіян. За його словами, раніше історію переписували і царі Московії, і лідер СРСР Йосип Сталін, повідомляє УНИАН.

"Так само точно продовжив за часів вбивства правди Сталін. Він не тільки знову розповідав про "колиску братніх народів", а й наочно показав своє ставлення до "братніх народів" шляхом Голодомору, масових депортацій та інших геноцидних практик" , – вказав Ткаченко.

При цьому він нагадав, що в російській Конституції гарантовано право на самовизначення і свободу всім народам, але влада РФ нехтує правами нацменшин і принципами демократії. Крім того, міністр зазначив, що Росія щодо України сіє ворожнечу і використовує брехливу пропаганду разом зі збройною агресією.