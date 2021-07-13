На Кубі протестуючі вимагають відставки президента

Тисячі кубинців вийшли на вулиці в знак протесту проти нестачі їжі і ліків, оскільки країна переживає серйозну економічну кризу, що посилюється пандемією Covid-19 і санкціями США, повідомляють іноземні ЗМІ.

Демонстранти скаржилися на відсутність свободи і погіршення економічної ситуації. Багато протестувальників закликали президента Мігеля Діас-Канеля піти у відставку. Президент закликав своїх прихильників фізично протистояти протестуючим.

Безліч протестуючих були арештовані поліцією, яка застосувала сльозогінний газ для розгону демонстрацій.

Президент США Джо Байден закликав уряд Куби "прислухатися до свого народу і служити його потребам". Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван також написав в Твіттері в неділю ввечері:

"США підтримують свободу слова і зібрань на всій Кубі і рішуче засуджують будь-яке насильство або нападу на мирних демонстрантів...".