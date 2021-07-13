У США проведуть розслідування вбивства президента Гаїті
Міністерство юстиції США проведе власне розслідування вбивства президента Гаїті Жовенеля Моїз. Про це заявив прес-секретар відомства Ентоні Колі, повідомляє Лента.Ру.
Коли розповів, що представники міністерства надають допомогу уряду Гаїті в розслідуванні цього
"жахливого нападу". Так, високопоставлені чиновники з США вже прибули в країну і провели первинну оцінку фактів і обставин, пов'язаних з вбивством Моїз.
"Міністерство також розслідує, чи було порушено кримінальне законодавство США в зв'язку з цією справою", - повідомив прес-секретар відомства.
Раніше стало відомо, що кілька людей, підозрюваних у вбивстві Моїз, раніше були інформаторами правоохоронних органів США. Зокрема, повідомлялося, що один з підозрюваних був інформатором Управління по боротьбі з розповсюдженням наркотиків США, і ще кілька - Федерального бюро розслідувань США.
На резиденцію президента Гаїті Жовенеля Моїз напали в ніч на 7 липня, перед смертю його катували. Злочинці смертельно поранили главу держави з вогнепальної зброї, він отримав 12 поранень. Серед ліквідованих вбивць президента виявилися троє іноземців.