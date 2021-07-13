Від застою жовчі: як харчуватися при проблемах з жовчним міхуром

Проблеми з жовчним міхуром вимагають перегляду не тільки режиму харчування, але і всього способу життя в цілому, повідомляє РБК-Украина.

Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Рузіля Нурмухаметова. Вона детально пояснила, скільки потрібно пити води, як харчуватися і коли лягати спати, щоб жовчний міхур знову працював нормально.

Вода

Пийте достатню кількість води, як мінімум, 1 літр води протягом години після пробудження (з них дві склянки відразу після пробудження), 1 стакан води за 30 хвилин до ванни або душу, 1 стакан перед сном. Підсумкова кількість - 2-2, 5 літра води.

Які продукти бажані?

Імбир, яблучний оцет, артишоки, продукти з явним кислим смаком (лимон і лайм).

Ферментовані продукти: чайний гриб, кокосовий кефір.

Овочі, багаті клітковиною: селера, ОГІРКИ, спаржа, редис.

Імбирний і кульбабовий чай

Режим сну

Важливо вчасно лягати спати (до 23 години).

Добавка:

комплекс з валеріаною (зняти спазм, якщо є),

магній (переважно, таурат або гліцинат, але і цитрат теж допустимо),

лецитин - як джерело фосфоліпідів (робить жовч більш тягучою),

таурин,

реп'ях (покращує відтік жовчі).

У закорковуванні жовчних проток можуть привести й гельмінти - лямблії та опісторхоз! А це ще й порушення процесів травлення.

Підтримуйте адекватну кислотність шлунка: не пийте воду протягом 30 хвилин до і після їжі, отримуйте задоволення від прийняття їжі.

З'їдайте найбільше за обсягом блюдо в період максимальної розслабленості (стрес блокує вироблення шлункового соку). Довго і ретельно пережовуйте їжу.

Можна додати ферменти, але потрібно знати якого вони походження: тваринного або рослинного. Ферменти тваринного походження можна пити не довше трьох місяців тільки при вираженій ендокринної недостатності підшлункової залози.

Це харчування, яке спрямоване усунути застій жовчі не тільки в міхурі, але і у внутрішньопечінкових протоках. Перед застосуванням порад обов'язково проконсультуйтеся з лікарем.

Автор: Тетяна Турчанікова