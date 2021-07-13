Від застою жовчі: як харчуватися при проблемах з жовчним міхуром
Проблеми з жовчним міхуром вимагають перегляду не тільки режиму харчування, але і всього способу життя в цілому, повідомляє РБК-Украина.
Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Рузіля Нурмухаметова. Вона детально пояснила, скільки потрібно пити води, як харчуватися і коли лягати спати, щоб жовчний міхур знову працював нормально.
Вода
Пийте достатню кількість води, як мінімум, 1 літр води протягом години після пробудження (з них дві склянки відразу після пробудження), 1 стакан води за 30 хвилин до ванни або душу, 1 стакан перед сном. Підсумкова кількість - 2-2, 5 літра води.
Які продукти бажані?
- Імбир, яблучний оцет, артишоки, продукти з явним кислим смаком (лимон і лайм).
- Ферментовані продукти: чайний гриб, кокосовий кефір.
- Овочі, багаті клітковиною: селера, ОГІРКИ, спаржа, редис.
- Імбирний і кульбабовий чай
Режим сну
Важливо вчасно лягати спати (до 23 години).
Добавка:
- комплекс з валеріаною (зняти спазм, якщо є),
- магній (переважно, таурат або гліцинат, але і цитрат теж допустимо),
- лецитин - як джерело фосфоліпідів (робить жовч більш тягучою),
- таурин,
- реп'ях (покращує відтік жовчі).
У закорковуванні жовчних проток можуть привести й гельмінти - лямблії та опісторхоз! А це ще й порушення процесів травлення.
Підтримуйте адекватну кислотність шлунка: не пийте воду протягом 30 хвилин до і після їжі, отримуйте задоволення від прийняття їжі.
З'їдайте найбільше за обсягом блюдо в період максимальної розслабленості (стрес блокує вироблення шлункового соку). Довго і ретельно пережовуйте їжу.
Можна додати ферменти, але потрібно знати якого вони походження: тваринного або рослинного. Ферменти тваринного походження можна пити не довше трьох місяців тільки при вираженій ендокринної недостатності підшлункової залози.
Це харчування, яке спрямоване усунути застій жовчі не тільки в міхурі, але і у внутрішньопечінкових протоках. Перед застосуванням порад обов'язково проконсультуйтеся з лікарем.
Автор: Тетяна Турчанікова