Колишній "слуга" Шевченко похвалив статтю Путіна про українців

Народний депутат і колишній член фракції "Слуга народу" Євгеній Шевченко назвав "сильною" статтю президента РФ Володимира Путіна про Україну.

Своєю думкою Шевченка поділився в телеграм-каналі.

На думку нардепа, Україна треба "повертати свою суб'єктність, звільнившись від диктатури заходу".

Також Шевченко вважає, що примирення між Україною і Росією неможливо без Білорусі.

"І Білорусь, як ніхто нам потрібна в примиренні нас як всередині України, так і з Росією. Бо тільки дурні або брехливі політики говорять нам, що проблеми України в режимі Путіна або Лукашенко, а змінивши їх - ми вирішимо всі наші негаразди і повернемо всі наші території. Це не так, Путін і Лукашенко лише зовнішній прояв волі своїх громадян" , - пише Шевченко.



Як вважає депутат, Україні треба поміняти політику щодо Росії та Білорусі, "адже це наші братські народи".

"Україні пора прокинутися від цього п'яного чаду. Пора йти на діалог, робити прагматичні вчинки і навчитися тримати слово" , - додав він.

Раніше на сайті Кремля опублікували українською та російською мовами статтю президента Росії Володимира Путіна про "історичну єдність росіян і українців".