Власників евроблях підставляють на штрафи: нова шахрайська схема

Невирішена проблема з розмитненням понад 150 тисяч автомобілів з іноземною реєстрацією, які раніше здійснювали перезаїзд через пропускні пункти на кордоні з РФ, виявилася в полі зору підприємливих вирішувачів, повідомляє UBR.

Так, на митних пунктах Курчуган (Одеська область) і Нові Яриловичі (Чернігівська область) за $300 їм пропонують обнулити факт такого перезаїзду і ще за $250 - розмитнити саму машину. Митні органи України вже заявили, що дана процедура є незаконною.

За словами юриста ГО "Авто Євро Сила" Івана Казачука, схема побудована таким чином, що дані автомобілі роблять "тимчасовий" виїзд і подальший в'їзд в одному з двох позначених пунктів, а потім проходять процедуру розмитнення або в Одесі, або в Чернігові. При цьому власників машин запевняють, що нібито історія з РФ повністю "зникає" з поля зору митниці, і дії абсолютно легальні.

"Небезпека цієї схеми для простої людини полягає в отриманні великого штрафу відповідно до ст. 485 Митного кодексу України. Розмір штрафу може коливатися від $5000 до $6000", - заявив Іван Казачук.

Йдеться про незаконне використання пільг, підкреслюють в організації, оскільки автомобіль, який заїхав з боку Росії, по-перше, не має права виїжджати за межі митної території України з оплатою 8500 грн. (на нього не поширюється пільга).

А по-друге - в'їжджати назад і здійснювати митне оформлення. Таким чином, автомобіль розмитнюється за заниженою митною ставкою, що і вважається порушенням.

"Після проведення консультацій з митними органами, ми отримали однозначну відповідь, що пільги мають відношення тільки до процедур розмитнення за митною декларацією ІМ40АА (стандартної) і МД-1, коли людина виїжджає за межі митної території без подальшого митного оформлення. Але не поширюються на автомобілі, які зробили перезаїзд на митних постах, які межують з РФ", - говорить Казачук.

В результаті такі евробляхі не можуть бути навіть законно вивезені, не кажучи вже про їх повторне ввезення та легальне розмитнення.

Всіх же, хто попався в руки шахраїв, через 3-5 місяців будуть чекати штрафи. З 10 листопада, після закінчення терміну дії Закону №1402-ІХ, всі такі машини по Централізованій базі даних почне перевіряти управління з протидії митним порушенням, фіксувати правопорушення та залучати тих, що провинилися до відповідальності.

У той же час зростає обурення водіїв, які на момент перезаїзду на пунктах Курчуган і Нові Яриловичі не отримали попередження з боку співробітників митниці про незаконність такої схеми. В ГО "Авто Євро Сила" заявляють, що проблема полягає в корупції і зацікавленості окремих митних інспекторів в таких схемах.

Це питання зараз на порядку у Державної митної служби, де готуються роз'яснення для водіїв і відповідні розпорядження для всіх митних пунктів, які взаємодіють з евробляхамі.