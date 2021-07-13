У Росії БТР протаранив маршрутку: є жертви

В результаті зіткнення маршрутки "Газель" і військового бронетранспортера (БТР), який рухався в колоні на Ставропіллі, загинули дві людини, ще четверо постраждали, повідомляє Деловая столица.

"При проходженні військової колони в супроводі ВАІ сталося ДТП. За попередньою інформацією, водій пасажирської "Газелі" допустив зіткнення з БТР, який рухався в складі військової колони, що призвело до загибелі двох пасажирів "Газелі" , — цитує слова представника військового відомства ТАСС.

За попередніми даними, постраждали чотири особи, в тому числі троє дітей.

Як уточнив Telegram-канал Mash, аварія сталася на в'їзді в Тамбукан. Маршрутка їхала з П'ятигорська, в ній було 8 пасажирів.