"Авансовий платіж": як його заплатити онлайн

У липні 2021 року жителі Києва будуть отримувати рахунки за комунальні послуги з новою графою «авансовий платіж» за опалення. Цей платіж буде добровільним. І його можна оплатити в онлайні, повідомляє AIN.ua.

Що таке «авансовий платіж»

У рахунку за комуналку за червень 2021 року, який кияни отримають у липні, з'явиться окрема графа з рекомендованим авансовим платежем за опалення. Його можна оплачувати за бажанням. Ці суми будуть враховуватися наперед і дозволять заощадити на опаленні взимку.

Як його розраховують

Суму такого платежу рахують відповідно до площі квартири, яка опалюється. Його розраховують як третину від середньомісячної по місту вартості опалення за сезон 2020/2021. Середня вартість опалення за попередній опалювальний сезон становила 30,79 грн / кв.м., тому розмір авансового платежу - 10,16 грн / кв.м.

Зображення «Центру комунального сервісу»

Цей платіж буде вказаний у наступному рахунку за комунальні послуги, як переплата (якщо в користувача немає заборгованості). Якщо немає боргів, його зарахують як авансовий платіж за опалення.

Як платити його в онлайні

У «Центрі комунального сервісу» говорять про те, що авансовий платіж можна оплатити також в особистому кабінеті. Для цього потрібно самостійно відредагувати суму до оплати в полі послуги централізованого опалення (з урахуванням рекомендованої суми з графи «авансовий платіж»).

У кол-центрі «Центру комунального сервісу» підтвердили, що таким самим чином можна оплачувати авансовий платіж в інтернет-банкінгу або іншій системі онлайн-платежів.

Якщо авансовий платіж проведено - кошти залишаються на особистому рахунку, відображаються в платіжках і в особистому кабінеті.