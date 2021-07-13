"Авансовий платіж": чи можна заплатити онлайн

Жителі Києва в липні будуть отримувати рахунки за комунальні послуги з новою графою «авансовий платіж» за опалення. Кияни за бажанням можуть оплачувати рекомендовані суми за послуги заздалегідь, повідомляє ЦКС.

Сума рекомендованого щомісячного платежу за послугу опалення формується відповідно до опалювальної площі окремої квартири із розрахунку, як третина від середньомісячної по місту вартості опалення за опалювальний сезон 2020/2021.

Середня вартість опалення за попередній опалювальний період становила 30,79 грн./м.кв., тому розмір авансового платежу – 10,16 грн./м.кв.

Авансовий платіж, здійснений споживачем буде відображено в наступному рахунку-повідомленні, як переплата відповідної послуги. Платіж буде зараховано як авансовий, винятково у разі відсутності заборгованості за опалення.

Здійснити рекомендований авансовий платіж можна також в особистому кабінеті, для цього необхідно буде самостійно відредагувати суму до сплати у полі послуги централізованого опалення з урахуванням рекомендованої суми, зазначеної у рахунку-повідомленні.