Як розлюбити солодке раз і назавжди: топ-7 дієвих порад від дієтолога

Непереборна тяга до солодкого – одна з найпоширеніших проблем тих, хто худне. Але чи варто з нею боротися і демонізувати цукор або можна з ним просто "подружитися"? На ці питання відповіла дієтолог Альбіна Комісарова, повідомляє РБК-Украина.

Експерт стверджує в Instagram, що любов до солодкого це не залежність і не хвороба, а звичка, у якій завжди є причини.

Просте, але ефективне правило: не купуйте його додому регулярно. Якщо вдома немає нічого, не факт, звичайно, що ви не підете в магазин біля будинку, але спокус все ж менше. Їжте солодощі в ресторані або в гостях, але вдома їх бути не повинно. ⠀Не прибирайте відразу цукор повністю з життя, це буде важко, залиште допустиму норму. Для початку приберіть солодкі напої або їжте солодке 1 раз в день щось одне. Не один торт, а один шматочок або 1 цукерку. Так, це не одне і те ж, але якщо будете їсти різноманітно, баланс буде збережений.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Заміна - наше все. Міняємо смачні покупні мюслі з купою цукру на домашню гранолу. Або йогурт з добавками на білий йогурт з фруктами, доданими Вами вдома. До чаю нарізайте зелене яблуко тонкими скибочками, а не беріть пачку печива. Буде складно спочатку, але ви швидко звикнете. І значно скоротіть споживання цукру. ⠀Вивчайте склад. Можливо, ви до кінця і не знаєте, скільки їсте цукру. Він є в хлібі, соусах, в абсолютно несолодких, на вигляд, мюслі і тд. Якщо почати хоча б звертати увагу, записувати, скільки чого ви їсте, вже отримаєте перші результати.

⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Не забороняйте собі солодке в голові! На жаль, сучасний модний світ диктує нам повну відмову від цукру. Почуття провини змушує нас обмежувати його повністю, потім зрив, знову обмеження і так до нескінченності. Нехай краще буде 1 цукерка кожен день, ніж плитка відразу раз в тиждень. ⠀Готуйте самі! Вчіться і пробуйте нове, разом з сім'єю. Зробіть сирники або пиріг, де ви бачите скільки цукру ви кладете. Ви зрозумієте, що вам смачно і так. ⠀Не заїдайте емоції. Це найскладніше. Але щоденник допомагає зрозуміти, коли і чому ви їсте солодке, відстежите: сумно вам чи нудно, зліться або радієте. Будемо вчитися отримувати емоції не з їжі!

Нагадаємо, що раніше дієтолог Олена Коготкова розвінчала топ-10 міфів про схуднення.

Автор: Ольвія Агаркова