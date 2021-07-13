Данілов може очолити МВС після відставки Авакова – джерела

Олексій Данілов розглядається на Банковій як потенційний змінник глави МВС Арсена Авакова. Є й інший кандидат — люстрований офіцер поліції Олександр Єфіменко, повідомляє Новое время.

Джерела вважають, що Данілов може перейти працювати в Міністерство внутрішніх справ після відставки нинішнього міністра.

"Засідання Радбезу стали традиційними інформаційними приводами для новин в ЗМІ, а регулярна участь Данілова в рейтингових ток-шоу підняли його впізнаваність серед українців" , — повідомляється в матеріалі.

Журналісти звернулися до пресслужби РНБО з проханням прокоментувати дані своїх джерел. У силовому відомстві не змогли сформулювати чітку відповідь. На інформаційний запит редакція отримала повідомлення, що "найближчим часом не зможуть відповісти".

Сам Данилов також ухилився від прямого запитання — чи є у нього амбіції стати міністром МВС. Він проігнорував повідомлення питання в WhatsAPP.

Крім секретаря РНБО, на Банковій також розглядають на крісло міністра МВС Олександра Єфіменка, директора Центру інфраструктури та технологій МВС. Це відомство робить багатомільйонні закупівлі для поліції.

Сам Єфіменко виявився в списку люстрованих чиновників, оскільки за часів Януковича обіймав посаду заступника начальника УМВС в Херсонській області. У 2017 році через суд він домігся відновлення прав займати керівні посади.