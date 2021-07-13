Дружина Дмитра Комарова показала яскравий літній образ

Дружина популярного українського телеведучого Дмитра Комарова, журналістка Олександра Кучеренко приголомшила стильним літнім образом. Вона позувала на камеру в лляному костюмі салатового кольору, повідомляє 24 Канал.

Олександра Кучеренко є однією з найпопулярніших журналісток України. Вона щоразу тішить прихильників не лише цікавими сюжетами, а й красивими аутфітами.

Дівчина позувала на камеру в лляному костюмі, що чудово підійшов для спекотної літньої погоди. Вбрання складалося з широких шортів і подовженого піджака, під який Олександра одягнула білу футболку з принтом.

Яскравий образ Кучеренко довершила лаконічна підвіска. Дівчина щиро усміхалася та насолоджувалася моментом перед початком робочого дня.