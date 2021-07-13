Українського олімпійського чемпіона на чотири роки дискваліфікували за допінг

Олімпійського чемпіона Ріо-де-Жанейро (2016) зі спортивної гімнастики Олега Верняєва на чотири роки дискваліфікували за допінг, що виключає його участь в ОІ в Токіо. У крові спортсмена знайшли мельдоній, повідомляє Обозреватель.

Про покарання українець повідомив на своїй сторінці в Facebook. За словами нашого співвітчизника, заборона на участь у змаганнях набула чинності з листопада 2020 року.

Верняєв свою провину не визнав і збирається оскаржувати рішення етичного комітету Міжнародної федерації гімнастики у Спортивному арбітражному суді Лозанни (CAS). Спортсмен написав, що не збирається опускати руки та піде до кінця.

"Арбітраж GEF ухвалив рішення про те, що концентрація мельдонія, яку знайшли у мене в організмі, достатня для дискваліфікації мене на 4 роки. Починаючи з листопада минулого року. Це означає, що на Олімпіаду я не поїду. Найголовніше питання – як заборонений препарат потрапив в мій організм? Чому це сталося в період, коли не було серйозних міжнародних змагань і тренування проходили в полегшеному режимі? Чому тільки один тест дав позитивний результат, а ні один з майже десятка наступних тестів не підтвердив наявність забороненої речовини? Позитивний тест тільки вказує на факт наявності в організмі забороненої субстанції, але не свідчить про провину спортсмена" , – заявив Верняєв.

Олег Верняєв розповів про дискваліфікацію. Джерело: Facebook Олега Верняєва

Олег Верняєв не поїде на Олімпіаду в Токіо. Джерело: Facebook Олега Верняєва

Нагадаємо, що він є титулованим спортсменом. Крім перемоги на Олімпіаді в Ріо на його рахунку "срібло" ОІ 2016, "золото" чемпіонату світу (2014), три перших місця на Європейських іграх і шість перемог на чемпіонатах Європи.