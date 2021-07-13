У Росії стався вибух у готелі на курорті

У російському Геленджику стався вибух в готелі Азарія ". За непідтвердженою інформацією, одна людина загинула, двоє постраждали.

Як повідомляють в телеграм-каналі Life Shot, рвонуло після того, як на першому поверсі включили світло. Там знаходиться магазин.

"Коли вранці продавець прийшла на роботу і натиснула на вимикач, пролунав вибух", - йдеться в повідомленні.

За попередньою версією, витік газу стався через зношення інженерних мереж. А перший поверх будівлі був закритий антивандальними ролетами, тому там міг зібратися газ.