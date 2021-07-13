МОЗ: вода в курортній Затоці непридатна для купання

Якість морської води за санітарно-мікробіологічними показниками біля пляжів курортної Затоки на Одещині не відповідає нормативним вимогам, тому в трьох рекреаційних зонах відпочивальникам не рекомендують купатися, повідомляє Укрінформ.

"При здійсненні лабораторних досліджень за станом якості морської води у визначених контрольних точках на 22-х пляжах Одеси та області, які мають офіційний статус, було відібрано 139 проб, з них 93 проби на санітарно-мікробіологічні показники та 46 – на санітарно-хімічні показники", - йдеться у повідомленні пресслужби Одеського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України.

Зазначається, що не відповідали гігієнічним вимогам 3 проби морської води за санітарно-мікробіологічними показниками (смт. Затока Білгород-Дністровського району - прибережна зона району "Центральний", прибережна зона району "Сонячний", прибережна зона район "Лиманський").

Як повідомлялося, фахівці обласного Центру контролю і профілактики хвороб МОЗ і Держпродспоживслужби моніторять якість морської води, зокрема, біля одеських пляжів "Лузанівка", "Ланжерон", "Відрада", "Дельфін", "Аркадія", "Чайка", "Курортний", "Золотий берег" та інших.