Привабливо і яскраво: як оживити офісний образ влітку

Привабливою і стильною можна залишатися навіть з документами в руках! Головне - знати прості секрети, як оживити будь-який, навіть офісний, лук, повідомляє РБК-Украина.

Про це у своєму Instagram розповіла стилістка Дар'я Шебіна.

Прості правила, як оживити офісний лук влітку 2021

Завжди є чітка і гостра лінія в образі: каблуки, стрілки, лацкани, ремінь, принт і так далі.

Контраст в кольорі. Додаємо один акцентний колір для залучення уваги до образу.⠀

Не забуваємо про "жіночі штучки": каблуки, помада, доглянута зачіска, духи, хоча б одна підкреслена частина тіла - інакше є ризик перетворитися в Людмилу Прокоф'євну.⠀

Стильні деталі, які пожвавлять офісний образ

Пояс

фото: instagram.com/dariashebina_stylist

Акцент на одній з частин тіла.

фото: instagram.com/dariashebina_stylist

Яскраві кольори

фото: instagram.com/dariashebina_stylist

Вирізи на брюках

фото: instagram.com/dariashebina_stylist

Вишукане декольте

фото: instagram.com/dariashebina_stylist

Аввтор: Тетяна Турчанікова