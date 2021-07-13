Лукашенко зустрінеться з Путіним в Санкт-Петербурзі

Володимир Путін і Олександр Лукашенко зустрінуться 13 липня в Санкт-Петербурзі, повідомляє Вести.

"Глави держав обговорять розвиток співпраці в різних сферах, міжнародну проблематику" , - йдеться в повідомленні каналу "Пул Першого".

Пізніше цю інформацію підтвердив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

У пресслужбі Лукашенка відзначили, що цей візит продовжує сформовану практику регулярних особистих зустрічей глав держав для обговорення актуальних питань.

Відзначається, що літак Лукашенка зараз готується до вильоту з аеродрому в Вітебській області. Відомостей про тривалість його візиту і підписання будь-яких документів на майбутній зустрічі поки не надходило.