Лукашенко зустрінеться з Путіним в Санкт-Петербурзі
Володимир Путін і Олександр Лукашенко зустрінуться 13 липня в Санкт-Петербурзі, повідомляє Вести.
"Глави держав обговорять розвиток співпраці в різних сферах, міжнародну проблематику", - йдеться в повідомленні каналу "Пул Першого".
Пізніше цю інформацію підтвердив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
У пресслужбі Лукашенка відзначили, що цей візит продовжує сформовану практику регулярних особистих зустрічей глав держав для обговорення актуальних питань.
Відзначається, що літак Лукашенка зараз готується до вильоту з аеродрому в Вітебській області. Відомостей про тривалість його візиту і підписання будь-яких документів на майбутній зустрічі поки не надходило.