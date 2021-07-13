МОЗ закликає Раду легалізувати медичний канабіс

Міністерство охорони здоров'я закликає Верховну Раду України ухвалити законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в Україні.

У МОЗ підкреслюють﻿, що законопроєкт надає доступ хворим до медичного канабісу та регулює його обіг.

"Легалізація канабісу в медичних цілях – це перша за все медичне питання, а не політичне! На кону вирішення питання зменшення болю для важкохворих. Застосування лікарських засобів, що містять у своєму складі канабіс, дозволено у багатьох європейських країнах. Закликаємо народних депутатів України підтримати цей законопроєкт" , - заявив заступник міністра охорони здоров'я з євроінтеграції Олександр Комаріда.

Також у відомстві наголошують, що є достатньо підтверджень того, що медичний канабіс ефективний при лікуванні понад 50 патологічних станів.