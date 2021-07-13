Ароматне желе з червоної смородини на зиму

Ароматне желе з червоної смородини на зиму

Смородину можна заморожувати, перетирати з цукром, готувати варення і вино. З червоної смородини виходить надзвичайно смачне желе. Ця ягода багата на пектин, тому желе добре застигає, повідомляє Сегодня.

Червона смородина сама по собі красива ягода, чи варто говорити, що желе з цієї ягоди виходить таким же неймовірним? Смородина кислувата, тому цукру вимагає чимало, але його кількість можна регулювати. Через те, що ягода багата на пектин, желе з неї застигає швидко.

Желе з червоної смородини на зиму

Інгредієнти

  • Смородина червона – 500 г
  • Цукор – 500 г (або менше, якщо ягоди солодкі).

Спосіб приготування

  1. Ягоди червоної смородини промити холодною водою і обсушити. Обірвати гілочки і перебрати ягоди.
  2. Додати цукор і ретельно перемішати, трохи притискаючи смородину ложкою, щоб вона пустила сік. Залишити на 10-15 хвилин.
  3. Коли з'явиться сік, потрібно ще раз добре перемішати ягоди і поставити миску з ними на максимальний вогонь.
  4. Довести до сильного кипіння і появи пінки. Помішуючи, варити смородину 5 хвилин, потім зняти з вогню.
  5. Ще гарячі варені ягоди протерти через сито, щоб вичавити з них максимум соку.
  6. Протерте желе (без макухи) ще раз поставити на вогонь і прогріти, а потім перелити в стерилізовані банки. Якщо ж тривале зберігання не планується, ємності можна просто прогріти в мікрохвильовій печі або духовці.

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