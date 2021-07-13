Ароматне желе з червоної смородини на зиму

Смородину можна заморожувати, перетирати з цукром, готувати варення і вино. З червоної смородини виходить надзвичайно смачне желе. Ця ягода багата на пектин, тому желе добре застигає, повідомляє Сегодня.

Червона смородина сама по собі красива ягода, чи варто говорити, що желе з цієї ягоди виходить таким же неймовірним? Смородина кислувата, тому цукру вимагає чимало, але його кількість можна регулювати. Через те, що ягода багата на пектин, желе з неї застигає швидко.

Желе з червоної смородини на зиму

Інгредієнти

Смородина червона – 500 г

Цукор – 500 г (або менше, якщо ягоди солодкі).

Спосіб приготування