Ароматне желе з червоної смородини на зиму
Смородину можна заморожувати, перетирати з цукром, готувати варення і вино. З червоної смородини виходить надзвичайно смачне желе. Ця ягода багата на пектин, тому желе добре застигає, повідомляє Сегодня.
Червона смородина сама по собі красива ягода, чи варто говорити, що желе з цієї ягоди виходить таким же неймовірним? Смородина кислувата, тому цукру вимагає чимало, але його кількість можна регулювати. Через те, що ягода багата на пектин, желе з неї застигає швидко.
Желе з червоної смородини на зиму
Інгредієнти
- Смородина червона – 500 г
- Цукор – 500 г (або менше, якщо ягоди солодкі).
Спосіб приготування
- Ягоди червоної смородини промити холодною водою і обсушити. Обірвати гілочки і перебрати ягоди.
- Додати цукор і ретельно перемішати, трохи притискаючи смородину ложкою, щоб вона пустила сік. Залишити на 10-15 хвилин.
- Коли з'явиться сік, потрібно ще раз добре перемішати ягоди і поставити миску з ними на максимальний вогонь.
- Довести до сильного кипіння і появи пінки. Помішуючи, варити смородину 5 хвилин, потім зняти з вогню.
- Ще гарячі варені ягоди протерти через сито, щоб вичавити з них максимум соку.
- Протерте желе (без макухи) ще раз поставити на вогонь і прогріти, а потім перелити в стерилізовані банки. Якщо ж тривале зберігання не планується, ємності можна просто прогріти в мікрохвильовій печі або духовці.