Катерина Кухар зачарувала красивим образом в сукні

Українська прима-балерина Катерина Кухар потішила прихильників новими світлинами. Вона позувала на камеру в сукні з зображенням собак, красивим макіяжем і зачіскою, повідомляє 24 Канал.

Танцівниця не часто публікує в мережі нові фотографії, тому кожен допис привертає особливу увагу прихильників. Днями Катерина поширила знімки, на яких, як завжди, зачарувала ніжністю та елегантністю.

Катерина постала перед об'єктивом у приталеній сукні бежевого кольору з зображенням собак та червоною смугою внизу. Такий look Кухар поєднала з босоніжками червоного кольору на підборах.

Фото з інстаграму Катерини Кухар