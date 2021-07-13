Ціни на оренду квартир у Києві злетіли до річного рекорду

На столичному ринку нерухомості ціни на квартири ростуть не тільки в покупці, але й у випадках оренди, повідомляє Сегодня.

Середня ціна оренди квартир у Києві встановила річний рекорд, подорожчавши в липні-2021 на 21% в порівнянні з липнем-2020:

оренда 1-кімнатної квартири подорожчала до 11 843 грн на місяць;

2-кімнатної – 19 971 грн;

3-кімнатної – 37 241 грн.

Отже, за рік найсильніше подорожчала оренда трикімнатних квартир (+27%). Тепер оренда трьох однокімнатних у середньому обходиться дешевше, ніж однієї трикімнатної, свідчать дані економічного трекера ЦЕС ("Центр економічних стратегій").

Експерти також нагадують про низьку базу порівняння – навесні та влітку минулого року по ринку оренди сильно вдарив локдаун. Багато орендарів втратили роботу в столиці та були змушені повернутися в рідні міста, тому й попит на квартири сильно впав. Тепер ринок відновився і навіть надолужує згаяне.