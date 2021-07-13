У СІЗО Сімферополя спалах коронавірусу – там тримають українських політв'язнів

У СІЗО міста Сімферополя в окупованому Криму стався спалах коронавіруса. Там утримують українських політв'язнів, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила омбудсмен Людмила Денісова.

Вона зазначила, що систематично вимагає від окупаційної влади Криму забезпечити засобами індивідуального захисту українських політв'язнів.

"Втім звернення залишаються без відповідного реагування" , - повідомила Денісова.

Також омбудмен додала, що адвокати постійно інформують її про ненадання медичної допомоги, вилучення ліків та ігнорування скарг українських політв’язнів на стан здоров’я.

Денісова звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням надати політв'язням відповідне медико-санітарне забезпечення з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я.