УЗ замінить ескалатори на Центральному вокзалі в Києві за 13 млн

Укрзалізниця підписала договір на постачання та встановлення нового головного ескалатора країни на Центральному вокзалі в Києві. Про це повідомив в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик, повідомляє Укрзализныця.

У вестибюлі Центрального залізничного вокзалу в Києві замість старих ескалаторів буде встановлено два нові сучасні та потужні Heavy Duty.

Переможцем торгів у системі Prozorro на їх постачання та встановлення стало ТОВ «Міцуї Україна». Компанія за свої послуги отримає майже 13 млн грн, що на 16 % менше, ніж планувалося витратити.

Загалом у тендері на закупівлю ескалаторів взяли участь 4 компанії. Пропозиції двох компанії було відхилено через невідповідність умовам тендерної документації.

«Історія з заміною головного ескалатора країни тягнеться з 2016 року. На жаль, жодному керівнику компанії поки не вдалося виконати це просте, на перший погляд, завдання. Усі раніше оголошені тендери на їх заміну блокувалися в Антимонопольному комітеті або в судах. Також не було досягнуто консенсусу з виробником у 2019 році, коли ескалатор планувалося придбати в лізинг. Нарешті нам вдалося підписати угоду на заміну ескалаторів, тож не пізніше ніж за 9 місяців центральні залізничні ворота країни отримають нові ескалатори», — розповів Іван Юрик.

Висота нових підйомників становитиме 6,5 м, вони будуть встановлені на місці діючих. Працювати ескалатори мають не менше 20 годин на добу та обслуговувати 7300 відвідувачів вокзалу на годину.

Крім звичайних опцій, нові ескалатори матимуть LED-підсвітку, сенсор для зупинки сходового полотна за відсутності пасажирів та пристрої для знезараження поручнів. Також виробник забезпечить технічну підтримку та сервісне обслуговування ескалаторів упродовж 60 місяців.

Зазначено, що підйомники буде зупинено лише на один місяць.

Нагадаємо, що нинішні ескалатори були встановлені у 2001 році під час реконструкції вокзалу станції Київ-Пасажирський та потребують заміни.