Суд визнав банкрутом кондитерську компанію "АВК"

Господарський суд Донецької області рішенням від 8 липня визнав компанію "АВК" (Маріуполь) банкрутом і відкрив процедуру ліквідації, повідомляє Finbalance.

Суд констатував, що обсяг пасивів боржника перевищує його активи. Також майна компанії недостатньо для задоволення вимог кредиторів, а коефіцієнт забезпеченості власними коштами є низьким. Це знижує можливість неплатоспроможного підприємства використовувати позасудові заходи відновлення платоспроможності.

Встановлено, що після публікації про відкриття провадження про банкрутство потенційних пропозицій щодо відновлення платоспроможності АВК шляхом проведення санації ні до розпорядника майна, ні в суд не надходило.

У вересні минулого року ВС вніс зміни до реєстру вимог кредиторів підприємства, визнавши такі претензії:

Всеукраїнського банку розвитку - на 291,3 млн грн (4 черга);

Райффайзен Банку Аваль (зараз - Райффайзен Банк) - 356,7 млн грн (4 черга);

Промінвестбанку - 1,34 млрд грн (4 черга);

Ощадбанку - 1,2 млрд грн (4 черга).

До реєстру вимог кредиторів були окремо внесені наступні претензії, забезпечені заставою майна боржника:

Всеукраїнського банку розвитку - на 199,5 млн грн;

Райффайзен Банку Аваль - 42,5 млн грн;

Промінвестбанку - 489,3 млн грн;

Ощадбанку - 442,3 млн грн.

Провадження у справі про банкрутство "АВК" (Маріуполь) було відкрито у 2016 році.

За даними держреєстру, бенефіціарами підприємства є Володимир Авраменко, який контролював виведений з ринку банк "Траст", а також Валерій Кравець.