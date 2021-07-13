Стартувало виробництво Skoda Fabia нового покоління

На заводі Skoda в Млада-Болеславі (Чехія) стартувало серійне виробництво хетчбека Skoda Fabia четвертого покоління. Загальний обсяг інвестицій у виробництво цієї моделі становив 110 млн євро, повідомляє 24 Канал.

Skoda Fabia четвертого покоління виготовляється на платформі MQB-A0, через що отримала більш жорсткий та аеродинамічний кузов (коефіцієнт аеродинамічного опору знизився з 0,32 до 0,28).

У довжину і ширину модель виросла на 110 мм і 48 мм відповідно, тоді як висота залишилася як у попередній версії. Тепер габарити Skoda Fabia становлять: довжина – 4108 мм, ширина -1780 мм, висота – 1460 мм. Колісна база хетчбека збільшилась на 94 мм до 2564 мм. Обсяг багажника виріс на 50 л. до 380 літрів в стандартній конфігурації.

Моторна гамма новинки: бензинові 1.0 MPI Evo (65 або 80 к.с.), 1.0 TSI (95 або 110 к.с.), 1.5 TSI на 150 к.с. Автомобіль можна вибрати або з «механікою», або із 7-ступінчастим “роботом” DSG з подвійним зчепленням. Європейський старт продажів нових хетчбеків Škoda Fabia запланований на літо 2021 року. На українському ринку автомобіль очікують в кінці 2021 року.