"ДНР" звинуватила ЗСУ в обстрілі КПВВ "Оленівка" з мінометів 120 мм, повідомляє Деловая столица.

Боевики кажуть, буцімто вогонь у бік селища Оленівка на південь від Донецька зафіксували представники "ДНР" у Спільному центрі контролю і координації режиму припинення вогню (СЦКК).

"Уточнюється, що обстріл було зафіксовано о 07:40, з боку підконтрольного армії Києва населеного пункту Тарамчук у напрямку Оленівки випущено 12 мін калібром 120 мм" , — пишуть сепаратисти.

Відзначимо, що насправді ніяких представників "ДНР" у СЦКК немає, оскільки цей Центр — група з контролю за дотриманням Мінського протоколу, до якої входили представники української і російської сторін. Російські представники залишили СЦКК і виїхали до Росії в грудні 2017 року. Тепер у СЦКК тільки представники України. Вони базуються в Соледарі, очолює групу генерал-майор Богдан Бондар.

На лінії розмежування між так званою "ДНР" і підконтрольною Києву територією існують чотири пропускні пункти. Але терористи відкривають тільки один — «Оленівка — Новотроїцьке», і то тільки по понеділках і п'ятницях. Тобто у вівторок, 13 липня, пункт пропуску не працює.