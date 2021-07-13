Opel презентував шосте покоління моделі Astra

Німецька компанія Opel представила офіційно шосте покоління популярного хетчбека Astra. Новинка отримати широку гамму силових агрегатів, включаючи повністю гібридну версію, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Шоста генерація Opel Astra отримала привабливі дизайн в новій стилістиці бренду Opel Vizor (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Astra отримала привабливі дизайн в новій стилістиці бренду Opel Vizor. Джерело: Opel

П'ятидверний хетчбек досягає в довжину 4374 мм (+4 мм), а його ширина зменшена до 1860 мм (-11 мм). При цьому колісна база виросла до 2675 мм (+13 мм). Об'єм багажного відділення складає 422 л (+52 л).

П'ятидверний хетчбек досягає в довжину 4374 мм (+4 мм). Джерело: Opel

Від флагманської моделі Insignia новинка успадкувала інноваційну систему адаптивного освітлення Intelli-Lux LED Pixel Light зі 168 світлодіодами – по 84 в кожній фарі.

Уже в базовій комплектації автомобіль отримав цифровий кокпіт Pure Panel з двома 10-дюймовими екранами, об'єднаними під загальним склом. Крім того, новинка отримала зручні сидіння, схвалені німецькою асоціацією вертебрологів AGR. У дорогих версіях для обробки використовується Nappa або алькантара, а передні крісла забезпечені вентиляцією, підігрівом та функцією масажу. До послуг водія – проекційний екран, камера кругового огляду Intelli-Vision та система напівавтоматичного управління Intelli-Drive 2.0.

Уже в базовій комплектації автомобіль отримав цифровий кокпіт Pure Panel з двома 10-дюймовими екранами. Джерело: Opel

Спереду на автомобілі встановлені класичні стійки McPherson, а ззаду – торсіонна підвіска. Збільшення жорсткості кузова на 14% в порівнянні з попередником дозволило зробити керованість ще більш точним.

Спереду на автомобілі встановлені класичні стійки McPherson, а ззаду – торсіонна підвіска. Джерело: Opel

Але найбільш революційні перетворення відбулися в моторному відсіку. В рамках програми електрифікації нова Astra буде пропонуватися в гібридному виконанні, а також з економічними бензиновими та дизельними моторами. Класичні ДВС мають потужність від 110 до 130 к.с., а гібридна версія має в своєму арсеналі 225 "конячок". У стандартній комплектації пропонується 6-ступінчаста МКП, а для гібрида та топових версій буде доступний 8-ступінчастий "автомат".

Opel почне приймати замовлення на нове покоління Astra восени, а перші екземпляри відправляться до покупців на початку майбутнього року.