Рада схвалила закон про реформу ВККС з пропозиціями Зеленського

Верховна рада схвалила законопроект президента Володимира Зеленського №3711-д про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Документ ухвалили з пропозиціями глави держави, повідомляє РБК-Україна.

За документ проголосували 305 нардепів.

Член комітету з питань правової політики Роман Бабій уточнив, що президент надав до законопроєкту шість пропозицій.

У законі передбачили, що тепер ВККСУ може розпочати роботу, якщо до її складу призначено мінімум 11 членів із 16 (так було у проголосованій редакції), однак мінімум шість з них має бути з-поміж суддів чи суддів у відставці.

З тексту документу виключили можливість конкурсної комісії та її членів залучати до роботи КК експертів і фахівців. Прибрали також положення про право їхнього доступу до всіх документів та інформації, що надається кандидатами. Однак на запит члена комісії до її роботи можуть залучатися помічники та перекладачі.

Змін зазнали й положення про виконання повноважень головою Вищої ради правосуддя у процедурах формування конкурсної комісії - надсилання звернень до суб’єктів формування, підписання рішення про формування першого складу. Такі повноваження надали не тільки голові ВРП, але і виконувачу його обов'язки (у разі відсутності голови, як є станом на зараз).

Головна колізія документу

Із закону виключили положення про паритетність представників Ради суддів і міжнародних експертів при прийнятті Конкурсною комісією рішення (так звана "формула 2+2").

У коментарі РБК-Україна Бабій пояснив, що у документі прописали визначальний голос міжнародних експертів. Тобто, тепер рішення КК вважається прийнятим, якщо з 4 (чи більше) членів "за" проголосувало мінімум два міжнародних експерти. При розподілі голосів 3 на 3 перевагу має рішення, за яке проголосувала "трійка", у склад якої входять мінімум 2 міжнародних експерти.

Нагадаємо, Зеленський ветував законопроєкт №3711-д про перезапуск ВККС через технічну колізію з нормами про міжнародних експертів у конкурсній комісії.

Автор: Юлія Струк