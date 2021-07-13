У Лондоні через сильну зливу затоплено вулиці і метро

Столицю Британії затопило через зливи з грозами, які обрушилися на регіон 12 липня. У воді опинилися підвали будинків, автомобілі, підтопило і метро, повідомляє УНІАН.

До цього метеорологічне бюро випустило жовте попередження про шторм. Жителі поділилися кадрами його наслідків в соцмережах.

Відзначається, що сильні підтоплення сталися в декількох лондонських районах. Вулиці виявилися по коліно у воді, автомобілі насилу пересувалися по ним.

Люди в мережі ділилися відео, як потоки води омивають сходові клітини в багатоквартирних будинках і автостоянки.

More flooding of gardens and parking lot in NW London / South Hampstead pic.twitter.com/woCkAg8es8 - Lunanana (@lunanana___) July 12, 2021

Потоп торкнувся станцію метро на Слоун-сквер, поїзди в інших частинах міста були скасовані, а дороги перекриті.

Лондонська пожежна служба заявила, що прийняла понад 150 дзвінків з приводу повені.

А столична поліція повідомила, що правоохоронці евакуювали жителів кількох районів із затоплених будинків.

Синоптики випустили жовте попередження про насування зливи ввечері 11 липня, додавши, що дощі йтимуть до опівночі понеділка, охоплюючи райони на південь від Пітерборо.

Синоптик Метеорологічного бюро Сара Кент уточнила, що за добу в південно-західній частині Англії випало близько 60 мм дощу.