Канада віддаcть іншим країнам вакцину AstraZeneca

Міністерство закордонних справ Канади оголосило про рішення віддати іншим країнам 17,7 млн доз вакцини AstraZeneca, повідомляє Лівий берег.

Вакцину передадуть у фонд COVAX, який розподілить їх між країнами, що потребують допомоги з вакцинацією.

Уряд Канади також пообіцяв підтримати кампанію зі збору пожертвувань, яку започаткувала організація ЮНІСЕФ Канада для вакцинації проти ковіду. Держава перерахує на рахунок ЮНІСЕФ стільки ж грошей, скільки пожертвують звичайні канадці (але не більше 10 млн місцевих доларів).

Як зазначається, повністю профінансована кампанія зі збору коштів дозволить покрити витрати на щеплення приблизно 4 млн людей. Ці гроші дозволять ЮНІСЕФ оплатити транспортування вакцин до країн призначення, забезпечити холодовий ланцюг під час транспортування та навчити медичних працівників ефективному введенню вакцин і безпечній утилізації голок і відходів.