Канада віддаcть іншим країнам вакцину AstraZeneca

Канада віддаcть іншим країнам вакцину AstraZeneca

Міністерство закордонних справ Канади оголосило про рішення віддати іншим країнам 17,7 млн доз вакцини AstraZeneca, повідомляє Лівий берег.

Вакцину передадуть у фонд COVAX, який розподілить їх між країнами, що потребують допомоги з вакцинацією.

Уряд Канади також пообіцяв підтримати кампанію зі збору пожертвувань, яку започаткувала організація ЮНІСЕФ Канада для вакцинації проти ковіду. Держава перерахує на рахунок ЮНІСЕФ стільки ж грошей, скільки пожертвують звичайні канадці (але не більше 10 млн місцевих доларів).

Як зазначається, повністю профінансована кампанія зі збору коштів дозволить покрити витрати на щеплення приблизно 4 млн людей. Ці гроші дозволять ЮНІСЕФ оплатити транспортування вакцин до країн призначення, забезпечити холодовий ланцюг під час транспортування та навчити медичних працівників ефективному введенню вакцин і безпечній утилізації голок і відходів.

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