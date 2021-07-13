Зеленський пообіцяв добудувати музей жертв Голодомору
Президент Володимир Зеленський заявив, що до 90-х роковин Голодомору буде завершено будівництво другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору", повідомляє Деловая столица.
Глава держави зазначив, що будівництво меморіалу жертв Голодомору не завершується вже довгі роки.
"До 90-х роковин Голодомору, геноциду, друга черга Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" буде добудована і постане на схилі Дніпра в Києві у повному обсязі", — сказав він.
Зеленський наголосив, що для України одним з важливих культурних питань є збереження національної памʼяті.
"Наступного року Україна буде вшановувати 90-і роковини Голодомору — геноциду 1932-1933 років. Час віддаляє нас все далі й далі від тих трагічних часів. Дійсно, вже майже не залишилось живих свідків, які пережили Голодомор. І сьогодні ми самі відповідальні за збереження і передання цієї памʼяті — всім сучасним і наступним поколінням. Ми відповідальні за донесення правдивої інформації про наше життя, про нашу історію — правдивої інформації саме про Голодомор", — додав він.