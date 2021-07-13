Зеленський пообіцяв добудувати музей жертв Голодомору

Президент Володимир Зеленський заявив, що до 90-х роковин Голодомору буде завершено будівництво другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору", повідомляє Деловая столица.

Глава держави зазначив, що будівництво меморіалу жертв Голодомору не завершується вже довгі роки.

"До 90-х роковин Голодомору, геноциду, друга черга Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" буде добудована і постане на схилі Дніпра в Києві у повному обсязі" , — сказав він.

Зеленський наголосив, що для України одним з важливих культурних питань є збереження національної памʼяті.