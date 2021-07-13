Зеленський розповів про домовленості, досягнуті на переговорах із Меркель

Президент Володимир Зеленський заявив, що знайшов порозуміння із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель під час зустрічі в Берліні. Але водночас у них виникли розбіжності в певних питаннях, наприклад, щодо будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", повідомляє Обозреватель.

Їхня бесіда тривала чотири години, деталями щодо неї і досягнутих домовленостей гарант поділився під час спілкування зі ЗМІ на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Гуманітарна політика".

Про "Північний потік-2"

Президент наголосив: він радий тому, що в Берліні знайшов розуміння всіх питань, із якими приїхав на обговорення. Насамперед ідеться про теми безпеки – не тільки України, але й усієї Європи. Водночас Зеленський підкреслив, що в української та німецької влади різні погляди щодо "Північного потоку-2".

"Ми спілкувалися про важливі речі, нам вдалося мати після зустрічі спільне розуміння. Є непорозуміння щодо "ПП-2", але наша сторона навела багато аргументів. Буде зустріч Меркель із Байденом (Джо, президентом США. – Ред.), обговорюватиметься те, що будівництво газопроводу принесе Україні та Європі" , – зазначив український лідер.

Про транзит газу й "зелену енергетику"

Ангела Меркель на зустрічі із Зеленським вказала на необхідність забезпечення транзиту газу через Україну в разі запуску "Північного потоку-2".

У відповідь український лідер наголосив, що країна отримує за транзит газу $2 млрд щороку, для неї "це дуже важливе питання".

"Україні для переходу на "зелену енергетику" і власний газ треба кошти і час, 10-15 років. Якщо в нас не буде транзиту газу, то потрібні гарантії Європи і щодо ціни на газ для нас" , – додав Зеленський.

Про кластери щодо Донбасу

Зеленський заявив, що Україна підтримує пропозицію Німеччини та Франції про кластери на тимчасово окупованих територіях, але "нормандська зустріч" сьогодні відтерміновується через позицію Росії.