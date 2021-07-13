Зеленський розповів про домовленості, досягнуті на переговорах із Меркель

Зеленський розповів про домовленості, досягнуті на переговорах із Меркель

Президент Володимир Зеленський заявив, що знайшов порозуміння із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель під час зустрічі в Берліні. Але водночас у них виникли розбіжності в певних питаннях, наприклад, щодо будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", повідомляє Обозреватель.

Їхня бесіда тривала чотири години, деталями щодо неї і досягнутих домовленостей гарант поділився під час спілкування зі ЗМІ на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Гуманітарна політика".

Про "Північний потік-2"

Президент наголосив: він радий тому, що в Берліні знайшов розуміння всіх питань, із якими приїхав на обговорення. Насамперед ідеться про теми безпеки – не тільки України, але й усієї Європи. Водночас Зеленський підкреслив, що в української та німецької влади різні погляди щодо "Північного потоку-2".

"Ми спілкувалися про важливі речі, нам вдалося мати після зустрічі спільне розуміння. Є непорозуміння щодо "ПП-2", але наша сторона навела багато аргументів. Буде зустріч Меркель із Байденом (Джо, президентом США. – Ред.), обговорюватиметься те, що будівництво газопроводу принесе Україні та Європі", – зазначив український лідер.

Про транзит газу й "зелену енергетику"

Ангела Меркель на зустрічі із Зеленським вказала на необхідність забезпечення транзиту газу через Україну в разі запуску "Північного потоку-2".

У відповідь український лідер наголосив, що країна отримує за транзит газу $2 млрд щороку, для неї "це дуже важливе питання".

"Україні для переходу на "зелену енергетику" і власний газ треба кошти і час, 10-15 років. Якщо в нас не буде транзиту газу, то потрібні гарантії Європи і щодо ціни на газ для нас", – додав Зеленський.

Про кластери щодо Донбасу

Зеленський заявив, що Україна підтримує пропозицію Німеччини та Франції про кластери на тимчасово окупованих територіях, але "нормандська зустріч" сьогодні відтерміновується через позицію Росії.

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