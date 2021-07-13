У вагітної від "Холостяка" Даші Квіткової відійшли води

Дружина українського шоумена, учасника реаліті "Холостяк 9" Микити Добриніна Даша Квіткова вирушила до пологового будинку і незабаром повинна народити. У дівчини відійшли води, повідомляє Обозреватель.

За словами коханої шоумена, у них дуже пунктуальний хлопчик. Відповідний пост Квіткова опублікувала на сторінці в Instagram

"У нас дуже пунктуальний хлопчик. Відійшли води, ми виїхали в пологовий будинок. Спроба номер два. Вдих і видих. Мчимо на найголовнішу зустріч у нашому житті" , – написала дружина Добриніна.

Як виглядає Даша Квіткова. Джерело: instagram.com/kvittkova