У вагітної від "Холостяка" Даші Квіткової відійшли води
Дружина українського шоумена, учасника реаліті "Холостяк 9" Микити Добриніна Даша Квіткова вирушила до пологового будинку і незабаром повинна народити. У дівчини відійшли води, повідомляє Обозреватель.
За словами коханої шоумена, у них дуже пунктуальний хлопчик. Відповідний пост Квіткова опублікувала на сторінці в Instagram
"У нас дуже пунктуальний хлопчик. Відійшли води, ми виїхали в пологовий будинок. Спроба номер два. Вдих і видих. Мчимо на найголовнішу зустріч у нашому житті", – написала дружина Добриніна.