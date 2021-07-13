Юрченко не збирається складати мандат і запевняє, що не вживав наркотиків

Позафракційний народний депутат Олександр Юрченко запевняє, що не вживав наркотичних речовин, коли потрапив у ДТП у Львові, і не має наміру складати депутатський мандат через цей інцидент, повідомляє Укрінформ.

Про це він сказав журналістам біля Верховної Ради.

"Якщо на вас, не дай боже, нападе злочинець, який чи обкраде вас, чи нападе фізично на вас, чи сфальсифікує матеріали, порушить ваші права, - ви підете на роботу писати заяву на звільнення? Аналізи проти мене сфальсифіковані і є ті, хто за це буде покараний" , - заявив Юрченко.

Він також сказав, що першим викликав поліцію на місце події після "нападу другого учасника ДТП". За словами Юрченка, лише після того, як поліція дізналася, що він народний депутат, його почали підозрювати у нетверезому стані.

Депутат також стверджує, що правоохоронці всіляко заважали роботі його адвокатів. Крім того, Юрченко продемонстрував результати тестів на наркотики, які він зробив у трьох різних клініках і які підтверджують, що він не вживав наркотиків.

Депутат також зазначив, що автомобіль, на якому він потрапив у ДТП, належить не йому, а друзям.