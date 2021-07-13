На Полтавщині встановлюють обставини отруєння робітників м'ясокомбінату

До Глобинської міської лікарні госпіталізовано 14 робітників одного із цехів місцевого м’ясокомбінату з попереднім діагнозом – отруєння невідомою речовиною.

Про це повідомляє Нацполіція.

Інформація від медиків надійшла до відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління 13 липня, о пів на першу ночі. До підприємства негайно прибула слідчо-оперативна група поліції для вивчення обставин події та збору відомостей, необхідних для прийняття правового рішення.

На часі відомо, що скарги на погіршення самопочуття почали надходити від робітників протягом дня.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 271 Кримінального кодексу України – Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці службовою особою підприємства, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

На місці продовжує працювати поліція.