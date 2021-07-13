У нас різні погляди щодо "ПП-2" – Зеленський про переговори з Меркель

На транзиті газу в Європу Україна щорічно заробляє 2 млрд доларів. У разі запуску "Північного потоку-2" країна може втратити цю статтю доходу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами після форуму "Україна 30. Гуманітарна політика", повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нас різні погляди щодо "Північного потоку-2 ", але проте, я вважаю, що ми привели багато аргументів для Німеччини. Буде зустріч канцлера ФРН Ангели Меркель і президента США Джо Байдена і там буде обговорюватися, що несе "Північний потік -2", що він принесе Україні, як гарантувати енергетичну безпеку громадян України, і щоб ми не втрачали (нічого. - Ред.) після його запуску", - зазначив Зеленський.