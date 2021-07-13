У Раді пропонують перевірити на наркотики всіх нардепів

Співголова парламентської фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко закликала протестувати усіх народних депутатів "на наркотики", повідомляє Деловая столица.

"Уявіть собі, тільки за останній тиждень двох "слуг народу" зловили на порушення правил дорожнього руху п’яними та в наркотичному дурмані. Яке їхало, таке здибало. Зеленський почав свою бурхливу діяльність з того, що аналізи якійсь кишеньковій структурці здавав, що Україна і досі не бачить їх результатів. То і команду собі набрав відповідну" , – зазначила Геращенко, закликавши "тестувати на наркотики усіх народних депутатів".

"Ми зараз звертаємося до зали з тим, що ми чуємо сьогодні від усіх виборців: кожен депутат Верховної Ради України має здати наркотест. Для того, аби розуміти, кого позбирали у цій залі" , – додала вона.

Нагадаємо, 8 липня у Львові колишній "слуга народу" Олександр Юрченко на автомобілі Ford Mustang, якого немає в його декларації, врізався в автомобіль Volkswagen Jetta. Після цього позафракційний нардеп вийшов з машини та накинувся на водія іншої автівки,який знімав відео на телефон. Потерпілий водій заявив про ознаки наркотичного спʼяніння у Юрченка. Своєю чергою Юрченко написав заяву про напад з боку водія, в автівку якого він врізався.

Цього ж дня зʼявився документ, згідно із яким Юрченко в момент ДТП знаходився під дією наркотиків. Сам нардеп заперечує вживання наркотичних речовин.