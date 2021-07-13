Україна отримає гроші від МВФ, але з траншем проблеми

Україна та МВФ погодили позиції щодо питань, які можуть вплинути на перегляд програми stand by. Про це заявили в Міністерстві фінансів після переговорів нашої делегації з представниками Фонду. Крім того, вже у вересні Україна отримає від МВФ 2,73 мільярда доларів у золотовалютний резерв, повідомляє Обозреватель.

Чи справді є прогрес у співпраці Києва з Фондом і чи варто чекати перегляду програми stand by?

Звідки взялися 2,73 млрд доларів?

Минулої п'ятниці, 9 липня, МВФ ухвалив рішення розподілити між країнами-членами спеціальні права запозичення (СПЗ) на суму 650 млрд дол. Це повинно забезпечити світову економічну систему додатковою ліквідністю в процесі відновлення від коронакризи. Кожна країна отримає суму, еквівалентну своїй квоті, без будь-яких умов. У випадку України, за словами глави НБУ Кирила Шевченка, це приблизно 2,73 млрд дол.

"Ці гроші – це емісія спеціальних облікових одиниць МВФ, – роз'яснює старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. – У моменти криз їх друкують "з повітря" і розподіляють між усіма членами МВФ згідно з квотою".

СПЗ Україна зможе отримати вже в кінці серпня – на початку вересня. Вони поповнять наш золотовалютний резерв, але ці гроші не стосуються раніше затвердженої програми співпраці stand by.

Що нам дають СПЗ?

Як пояснює Іосуб, ці спеціальні права запозичення можна використовувати для погашення боргу країни перед МВФ. Також їх можна, хоч і з труднощами, але перевести у валюту для погашення інших боргів перед кредиторами. Загалом ця сума допоможе нам погасити борги в період пікових виплат, які припадають на вересень 2021-го.

Але співпраця з МВФ – це не тільки можливість рефінансування старих боргів. Якщо Фонд визнає, що Україна перебуває на шляху реформ і вирішить дати черговий транш за програмою співпраці – це своєрідний сигнал для інших кредиторів про те, що держава має стабільну фінансову систему і може бути надійним позичальником. Відповідно, перегляд програми stand by з МВФ підвищує попит на українські цінні папери, дозволяє залучати більше грошей до бюджету на більш вигідних умовах. Можливо, таку саму роль відіграють для України і СПЗ, але лише частково:

"Зараз Міністерство фінансів спробує створити інформаційний шум навколо виділення цих коштів, щоб підвищити надійність державних фінансів, – каже директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський. – Виходячи з цього, збільшити попит на облігації внутрішньої держпозики і таким чином залучити більше коштів. Може, це трохи і поліпшить ситуацію, але виділення цих коштів не є індикатором нашої успішної співпраці з МВФ".

Водночас у період засідання Ради директорів МВФ у США вирушив і український міністр фінансів Сергій Марченко з делегацією для подальших переговорів із Фондом і перегляду програми stand by для України.

Чи є прогрес у співпраці за програмою stand by?

Вимоги МВФ до України відомі. Це, зокрема, антикорупційна реформа і реформа корпоративного управління, з якими останнім часом все не так гладко.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, Україна досягла значних результатів у виконанні структурних маяків МВФ. Але, як кажуть експерти, насправді реального прогресу у виконанні Україною вимог для перегляду програми stand by немає.

"У тексті пресрелізу йдеться про те, що переговори дозволили узгодити позиції сторін. Як мені здається, цю фразу насправді потрібно розуміти як "озвучити свої позиції", – говорить Іосуб. – Ті кроки, які вживає українська сторона, МВФ не зовсім влаштовують. Про якісь компроміси з боку Фонду нічого не чути. Так само не чути і про зміни підходів з боку українського уряду".

Відсутність прогресу в співпраці вже зараз тягне за собою низку проблем. Уряду стає важче залучати кошти для фінансування дефіциту бюджету, а самі борги – продовжують наростати.

"Ситуація з залученням коштів на покриття бюджетного дефіциту й поточне фінансування – катастрофічна, – говорить Несходовський. – Усе, що відбувається зараз з державними фінансами, судовою реформою, антикорупційної реформою, проблеми в Національному банку щодо змін керівників департаментів – усе це в сукупності створює негативний імідж для України. Тому інвестори, які могли б вкластися в цінні папери, не поспішають це робити. Плюс ще є об'єктивні макроекономічні показники, які демонструють, що ситуація у нас не найкраща".

Чи отримає Україна транш від МВФ цього року?

Український уряд сподівається отримати від МВФ 700 млн доларів траншу за програмою stand by до кінця року. Цю суму нам мали виділити ще восени 2020-го. Пізніше – розраховували на лютий 2021-го, але місія Фонду, яка працювала в Україні до лютого, не зазначила позитивного прогресу в питанні реформ.

Загалом, програма stand by розрахована до кінця 2021-го. Якщо ж уряд не досягне домовленостей про її перегляд до кінця цього місяця, далі ми вже технічно не зможемо отримати заплановані кошти, розповідає керівник із політичних питань Київської школи економіки, в.о. міністра економіки (2020) Павло Кухта.

"Якщо зараз ми не отримаємо остаточної домовленості з МВФ на офіційному рівні, далі йде сезон відпусток. Керівні органи МВФ зазвичай не засідають у серпні. З осені ж почнеться бюджетний процес. МВФ повинен буде подивитися на наш бюджет, а поки його затвердять – пройде деякий час. Тому якщо ми не встигаємо зараз, є ймовірність, що ми просто за термінами не встигнемо в рамках цієї програми отримати транш. Відповідно, вся дискусія з МВФ перенесеться на наступний рік, і я думаю, там буде писатися наступна програма" , – говорить він.

Але чи встигнуть за місяць? Експерти щодо такої можливості скептичні.

"Приводів для оптимізму і для розмов про отримання грошей навіть до кінця року я поки не бачу, – говорить Іосуб. – Як мені здається, заминка в реформах виникає тому, що саме керівництво країни не до кінця розуміє, що ці реформи потрібні не МВФ або міжнародним кредиторам, а самій Україні".

МВФ залишається для нас важливим партнером, адже всі інші кредитори передусім звертають уваги на його висновки щодо нашої економічної ситуації та прогресу в реформуванні. Як розповідає Кухта, гроші в світі дорожчають. Якщо ще цей рік ми можемо протриматися без траншу, то вже в наступному долучати фінансування від приватних інвесторів та офіційних партнерів стане ще складніше. Тому зберегти партнерство з Фондом на цьому етапі, навіть без траншу до кінця року, для нас вкрай важливо.