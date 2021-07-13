Корисні властивості червоної смородини для здоров'я

За поживними й лікувальними властивостями червона смородина - одна з найцінніших ягідних культур. Вона багата органічними кислотами, поєднання яких обумовлює приємний, освіжаючий смак. Ягода містить вітамін А, С, Е, а також залізо, калій, бурштинову і яблучну кислоту, повідомляє Sputnik .

У продукті, крім іншого, велика кількість антиоксидантів, здатних гальмувати старіння і протистояти раковим клітинам. Велику користь вищевказані кислоти приносять людям похилого віку.

У червоній смородині дуже багато заліза, калію, які цілюще впливають на серце і виводять з організму зайву рідину, не дозволяючи з'являтися набряків і мішків під очима.

Червона смородина пробуджує апетит і сприяє засвоюваності тваринного білка.

Сік із червоної смородини має жарознижувальну, протизапальну і потогінну дію, допомагає при недокрів'ї. Він корисний при сечокам'яній хворобі, бо сприяє виведенню уратів (солей сечової кислоти). Його рекомендують застосовувати спортсменам для підтримки тонусу при марафонських забігах, для прискорення відновлення сил після змагань.

Лікувальні властивості червоної смородини проявляються не тільки в ягодах: дуже корисні для здоров'я свіжозібране і сушене листя цієї рослини.

Протипоказання

Попри великий спектр корисних властивостей, існують протипоказання до вживання цієї маленької ягоди. Так, сік з червоної смородини протипоказаний при виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки, при гострих гастритах і гепатитах, а також при зниженому згортанні крові.