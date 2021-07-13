У парламенту Литви - мітинг з вимогою не впускати нелегальних мігрантів

Приблизно 30 осіб біля будівлі литовського парламенту вимагають не впускати до Литви нелегальних мігрантів із країн Близького Сходу та Африки, що прибувають із Білорусі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Мітинг організувала непарламентська партія Національне об'єднання Pro Patria. Лідер цього руху Витаутас Радзвілас зазначив, що, на його думку, Литва має направити світу сигнал про те, що не приймає незаконних мігрантів.

"Це питання політичної волі" , - сказав він журналістам, додавши, що литовський уряд має зупинити мігрантів силою на кордоні, чим заявити світові, що "не прийматиме нелегальних мігрантів".

Радзвілас також вважає, що вихід із ситуації має бути в ув'язненні нелегальних мігрантів за перетин кордону та подальшій депортації.

Загалом на кордоні з Білоруссю цього року литовські посадові особи затримали 1 716 мігрантів - у 20 разів більше, ніж минулого року. Більшість із них з країн Близького Сходу та Африки.

Через потік мігрантів із Білорусі, який помітно зріс, уряд Литви оголосив екстремальну ситуацію у державному масштабі.

Мінськ стверджує, що не зупиняє мігрантів на території Білорусі через санкції ЄС.