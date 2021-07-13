Меган Фокс зачарувала неймовірним образом в корсетній сукні

Американська акторка та модель Меган Фокс потішила своїх фанатів новим бездоганним образом. Знаменитість вирушила на побачення зі своїм бойфрендом Колсоном Бейкером у красивій бежевій сукні, повідомляє 24 Канал.

Для світського виходу Меган Фокс обрала корсетну сукню-футляр на тонких бретелях бежевого кольору. Виріб від італійського бренду прикрашений багатьма зав’язками та шнурівками, які підкреслювали струнку талію актриси. Її образ підкреслило срібне кольє на шиї та чорна мінімалістична сумка.

Ефектний образ Меган Фокс і Колсона Бейкера / Фото з інстаграму

Розкішні аутфіти Меган Фокс