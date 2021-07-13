Таємні зустрічі: хто відвідує ОП

Журналісти BIHUS info вирішили розібратися хто відвідує Офіс Президента не тільки з відкритого входу, але й з чорного.

Розслідування тіньових призначень і таємних відвідин Офісу Зеленського – в сюжеті Анни Калюжної і Марії Землянської.

Так, за даними журналістів частим гостем ОП був давній знайомий Президента і куратор "Слуг" Ілля Павлюк. Саме після відвідин його офісу журналісти помітили, як депутати синхронно голосували в інтересах олігарха Ахметова.

Як стверджують ЗМІ, бізнесмен Ілля Павлюк координує близько тридцяти народних депутатів, і тричі протягом місяця він зустрічався з екс-помічником нардепа від "ОПЗЖ" Тарасом Козаком і керівником близької до Віктора Медведчука громадської організації Яном Марченко.

Слід зазначити, що ще взимку пресса зафіксувала регулярні візити "слуг народу" до офісу Павлюка перед важливими голосуваннями.

Крім того, журналісти припускають, що Павлюк може бути таємним переговорником між ОП і депутатами ОПЗЖ.

Також журналісти встановили, що до офісу Павлюка приходив і ексочільник СБУ Дніпропетровщини Володимир Верхогляд, кандидатуру якого сьогодні нині розглядають на посаду голови Харківської ОДА.