Суд скасував штраф ОККО за змову на ринку СВГ

Господарський суд Києва визнав частково недійсним рішення Антимонопольного комітету України від 21 червня 2018 року в частині визнання дій приватного підприємства «ОККО Контракт» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, повідомляє Oilpoint.

Суд розглянув позов приватного підприємства «ОККО Контракт» до Антимонопольного комітету України.

У рішенні суду зазначається, що сама по собі схожість дій суб’єктів господарювання на ринку ще не означає наявності змови між ними. Досить часто поведінка конкурентів на ринку товару може бути схожою, проте така подібність не є результатом домовленості між ними, а обумовлена іншими об’єктивними факторами, зокрема, впливом на таких суб’єктів господарювання об’єктивних умов ведення господарської діяльності на ринку (тобто, специфіки ринку).

Суд порахував, що висновок АМКУ про наявність у діях ПП щодо підвищення цін на СВГ при його реалізації в серпні 2017 року порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, ґрунтується виключно на відсутності, на думку АМКУ, об’єктивних причин на ринку для здійснення таких дій. Антимонопольний орган не привів доказів узгодження ПП своєї цінової поведінки на ринку з будь-ким з операторів.

Кваліфікація ж дій суб’єктів господарювання як антиконкурентних узгоджених дій передбачає обов’язкове встановлення та доведення антимонопольним органом того факту, що такі суб’єкти узгодили свою поведінку на ринку і здійснення ними подібних дій було б неможливим без такої домовленості.

Таким чином суд визнав недійсним підпункт 2.12. пункту 2 резолютивної частини рішення від 21.06.2018 року №315-р, про накладення штрафу на ПП «ОККО Контракт» в сумі 14 154 грн і постановив стягнути з Антимонопольного комітету України на користь Приватного підприємства «ОККО Контракт» тисячу сімсот шістьдесят дві грн судового збору.