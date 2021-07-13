Секрети правильного догляду за волоссям на морі і після нього

Морська вода і лагідне сонечко позитивно впливають на нервову систему, шкіру і загальний тонус організму. Чого не можна сказати про волосся. З відпустки ми зазвичай приїжджаємо додому з тьмяними й сухими локонами, а потім відчайдушно "‎гуглимо" порятунок, повідомляє УНИАН.

Як зберегти здоров'я волосся на час літнього відпочинку і після нього - далі в статті.

Догляд за волоссям на морі - 5 «‎заповідей» для краси локонів

Купіть собі гарний головний убір і не виходьте без нього на вулицю;

Це може бути капелюшок, косинка або бандана - головне, щоб вона покривала коріння волосся і верхівку голови. Така дія вбереже шкіру голови від нагрівання, а волосся біля коріння від пересушування. Власниці довгого волосся можуть заплести косу і заховати її під головний убір, тоді локони по довжині не будуть вигоряти.

Не фарбуйте волосся перед поїздкою;

Ми розуміємо, що навіть у відпустці хочеться виглядати, як суперзірка, але свіжий фарбувальний пігмент в поєднанні з регулярним впливом сонячних променів - це бомба уповільненої дії для шевелюри. До того ж, морська вода і ультрафіолет швидко вимивають колір, так що, після приїзду додому все одно доведеться фарбуватися знову.

Обов'язково користуйтеся масками і бальзамами;

Після кожного миття голови наносіть засіб на 5-7 хвилин, щоб він вбрався у волосся. Доглядова косметика створює захисну плівку на локонах, ультрафіолету складніше потрапити всередину і зруйнувати структуру волосся. До речі, не варто на море користуватися жорсткими пінистими шампунями.

Пам'ятайте про сонцезахисний спрей;

Так-так, для тіла і обличчя - само собою. Ми говоримо про волосся. У відпустку придбайте для себе спеціальну сироватку або спрей з SPF-фільтром і наносите його на волосся перед тим, як виходити на вулицю.

Ніякого укладання.

Крім фена (а краще і його не брати) вам на період відпочинку не потрібні ніякі укладальні інструменти і засоби. По-перше, плойка і праска пересушують і без того ослаблені сонцем і морем волосся. По-друге, зараз в моді натуральна недбалість і злегка вологі локони - чому б цим не скористатися?