У Миколаєві російську мову позбавили статусу регіональної

Миколаївський окружний адміністративний суд визнав недійсним і скасував рішення міськради Миколаєва №19/4 від 21 серпня 2012 року "Про надання російській мові статусу регіональної в місті Миколаєві". Про це, посилаючись на пресслужбу Миколаївської обласної прокуратури, повідомляє Вести.

У повідомленні говориться, що в ЗМІ неодноразово писалося, що депутати Миколаївської міської ради не можуть позбавити російську мову статусу регіональної.