У Миколаєві російську мову позбавили статусу регіональної
Миколаївський окружний адміністративний суд визнав недійсним і скасував рішення міськради Миколаєва №19/4 від 21 серпня 2012 року "Про надання російській мові статусу регіональної в місті Миколаєві". Про це, посилаючись на пресслужбу Миколаївської обласної прокуратури, повідомляє Вести.
У повідомленні говориться, що в ЗМІ неодноразово писалося, що депутати Миколаївської міської ради не можуть позбавити російську мову статусу регіональної.
"З огляду на, що Конституційним судом України у 2018 році зазначений Закон визнаний не відповідає Конституції України, для відновлення порушених інтересів територіальної громади, прокурор вимушений був звернутися до суду з позовом про скасування зазначеного рішення органу місцевого самоврядування", - йдеться в повідомленні.