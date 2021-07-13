Зеленський відреагував на статтю Путіна про Україну

Президент РФ Володимир Путін витратив дуже багато часу на збір даних для своєї вчорашньої статті про Україну, написаної українською мовою, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами після виступу на форумі "Україна 30. Гуманітарна політика".

"Вважаю, якщо президент Росії вже почав писати українською мовою, значить ми все правильно робимо. У цьому напрямку я підтримую це рішення. У мене не було часу прочитати всю цю статтю, але ті частини, які я прочитав, я побачив там глибоку роботу.

Дійсно президент РФ витратив багато часу, там багато архівної роботи. Я можу тільки позаздрити, що президент такої великої країни може собі дозволити витратити стільки часу на такий обсяг такої детальної роботи" , - зазначив Зеленський.

"Що стосується теперішнього часу, ми постійно говоримо про нашу зустріч, і на зустріч (Путіна і Зеленського - ред.) у президента РФ щось не вистачає часу. Я просто не знав, на що він витрачає свій час, тепер я бачу результат. Мені здається, що деякі речі, про які він писав, ми могли б проговорити. Я б надав йому багато матеріалу, яким також можна скористатися для написання наступних статей" , - додав глава держави.



Він також підкреслив, що раз стаття Путіна була написала українською мовою, Україна має якимось чином відповісти на неї.