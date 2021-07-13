Екскапітан "Динамо" пояснив, як його син опинився в академії "Шахтаря"

Колишній капітан "Динамо" Микола Морозюк заявив, що його колишня дружина Ірина помилково віддала їхнього спільного сина в академію "Шахтаря". За словами футболіста, вона не знала, кому належить ця школа, і відвела Іллю в школу "гірників", оскільки вона знаходилася близько до будинку, повідомляє Обозреватель.

В інтерв'ю на YouTube-каналі SportArena Микола зізнався, що дізнався про це, побачивши новину в Instagram. Ексгравець "Динамо" сказав, що вирішив нічого не змінювати, оскільки його синові подобається там займатися.

"Чесно, про те, що мій син тренується в академії "Шахтаря", я дізнався з Instagram, тому що ми з Ірою тоді майже не спілкувалися. Я дивлюся і бачу: "Колишній гравець "Динамо" віддав сина в академію "Шахтаря". Я подзвонив Ірині й виявилося, що вона сама про це не знала. Вона почула, що в 100 метрах від нашого будинку відкрилася якась академія та відвела його туди. Коли я зателефонував Ірі та сказав про це, то вона посміялася та вибачилася переді мною. Потім ми зрозуміли, що йому там подобається, і подумали: "Чому ні". Син навіть не знає, що це за академія" , – пояснив Морозюк.

Відзначимо, що Микола є вихованцем "Динамо". Він виступав за киян у 2005-2010 і 2015-2019 роках.