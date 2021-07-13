Разумков скликає позачергове засідання

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання на четвер позачергового пленарного засідання парламенту з ініціативи президента України Володимира Зеленського, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Підписав розпорядження про скликання в четвер позачергового засідання Верховної Ради на вимогу президента України. Уже традиційно воно почнеться о 16:00", - повідомив Разумков.

За його словами, згідно з порядком денним, в цілому до розгляду запропоновано 13 законопроектів.