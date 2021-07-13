Компанія Ахметова відсудила в Укренерго 400 млн грн

Господарський суд Києва 5 липня частково задовольнив позов ДТЕК Дніпроенерго Ріната Ахметова до Укренерго та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 399,4 млн грн заборгованості, повідомляє Finbalance.

Згідно з судовими матеріалами, “ДТЕК Дніпроенерго” свої позовні вимоги мотивувало тим, що “Укренерго” неналежно виконує зобов`язання за договором про участь у балансуючому ринку.

“Укренерго” своєю чергою вказувало, що “неповна та несвоєчасна сплата коштів учасниками балансуючого ринку на рахунок відповідача зі спеціальним режимом використання перешкоджає своєчасному та повному розрахунку з позивачем” . Держкомпанія зауважувала, що здійснює оплату на користь позивача “щодня у межах доступної суми коштів на поточному рахунку зі спеціальним режимом використання”.