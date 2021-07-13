Компанія Ахметова відсудила в Укренерго 400 млн грн
Господарський суд Києва 5 липня частково задовольнив позов ДТЕК Дніпроенерго Ріната Ахметова до Укренерго та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 399,4 млн грн заборгованості, повідомляє Finbalance.
Згідно з судовими матеріалами, “ДТЕК Дніпроенерго” свої позовні вимоги мотивувало тим, що “Укренерго” неналежно виконує зобов`язання за договором про участь у балансуючому ринку.
“Укренерго” своєю чергою вказувало, що
“неповна та несвоєчасна сплата коштів учасниками балансуючого ринку на рахунок відповідача зі спеціальним режимом використання перешкоджає своєчасному та повному розрахунку з позивачем”. Держкомпанія зауважувала, що здійснює оплату на користь позивача
“щодня у межах доступної суми коштів на поточному рахунку зі спеціальним режимом використання”.
Госпсуд Києва, задовольняючи позов “ДТЕК Дніпроенерго”, серед іншого вказав, що закон “Про ринок електричної енергії” не містить імперативної заборони щодо розрахунку відповідача з постачальником електричної енергії (позивачем) тільки грошовими коштами, які надходять від інших учасників балансуючого ринку на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання, а
“навпаки, передбачено можливість відповідача для належного виконання грошових зобов`язань, вносити грошові кошти з інших власних рахунків на рахунок зі спеціальним режимом використання”.