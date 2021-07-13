США хочуть позбутися від новітніх бойових кораблів

Військово-морські сили США оголосили, що хочуть позбутися від чотирьох бойових кораблів з програми Littoral Combat Ship до 22 березня 2022 року, повідомляє Ліга.net.

Йдеться про кораблі класу Freedom USS Fort Worth, USS Detroit і USS Little Rock, а також про одне бойове судно класу Independence USS Coronado.

"Наймолодший" з усіх перерахованих вище кораблів - USS Little Rock. У березні наступного року йому буде всього трохи більше чотирьох років.

Остаточне рішення про виведення чотирьох бойових кораблів зі складу флоту залишається за Конгресом США. Повідомляється, що раніше конгресмени вже схвалювали виведення з експлуатації перших двох кораблів кожного з підкласів USS Freedom і USS Independence.

У командуванні ВМФ США сподіваються на високу вартість обслуговування кораблів програми LCS - витрати на оновлення чотирьох кораблів, а також приведення їх у бойову готовність становлять близько $ 2,5 млрд. Крім цього, у кораблів є значні проблеми з силовими установками.